Ready or Not desapareció de Steam pero, por suerte, volvió

Y de repente, Ready or Not desapareció de Steam y nadie sabía que pasaba. El FPS de Void Interactive estaba en modo de acceso anticipado y los jugadores quedaron todos sorprendidos. Lo positivo es que ya volvió.

¿Qué es Ready or Not de Void Interactive?

Es un FPS (disparos en primera persona) donde los jugadores son miembros de escuadrones especializados como SWAT, por ejemplo. En cada mapa deben enfrentar una situación distinta de la manera más profesional.

Originalmente no se sabía que pasó, pero los rumores apuntaban a que la empresa habilitó un mapa donde ocurría un tiroteo en una discoteca. El problema es que lo pusieron a disposición de los jugadores el mismo día que se conmemoró una masacre en la disco Pulse de Orlando y una parte de la comunidad consideró que era una falta de respeto.

Void Interactive sacó el juego de la plataforma Steam comunicando que la baja era temporal y que pronto habría noticias.

"Como habréis notado, Ready or Not está temporalmente fuera de la página de Steam .¡Estamos investigando esto con Steam y muy pronto tendremos una actualización para nuestros jugadores!”, decía el comunicado de la empresa.

Sin embargo, ahora está de vuelta sin inconvenientes y con un mensaje de Void que dice: “Ready or Not está de regreso en Steam. Sentimos mucho el tiempo que no estuvo y esperamos que no haya generado inconvenientes”. Lo cierto es que luego explicaron que la baja la produjo la plataforma, no ellos, porque el último mapa, el de la discoteca, infringía con propiedad intelectual de algún lugar bailable.