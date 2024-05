Ya te contamos cuáles eran los lanzamientos de PlayStation Plus de este mes y ya están disponibles los títulos que llegarán a PS Plus Extra y Premium, los otros dos niveles de suscripción de la plataforma de Sony. Estos son los que corresponden a PS Plus Extra:

Red Dead Redemption 2 de Rockstar Games

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Uno de los mejores juegos de la historia. El jugador se pone en la piel de Arthur Morgan mientras lucha por sobrevivir en el lejano oeste.

Deceive Inc. de Tripwire Presents

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

FPS (disparos en primera persona) multijugador en el que los mejores espías del mundo compiten para cumplir misiones.

The Sims 4 City Living de Electronic Arts

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Expansión del juego que lleva a los jugadores a dejar los suburbios y vivir en la gran ciudad.

Crime Boss: Rockay City de Ingame Studios A. S.

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

FPS (disparos en primera persona) cooperativo que tiene una campaña roguelite en la que hay que ganar el territorio y convertirse en la banda principal de la ciudad.

The Settlers: New Allies de Ubisoft

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Título RTS (estrategia en tiempo real) en la que la saga se renueva y presenta distintas dificultades, tanto en lo que construcción de la aldea se refiere como en la necesidad de planear cada estrategia en la guerra.

Stranded: Alien Dawn de Frontier Foundry

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Juego de supervivencia y construcción de base en la que el jugador está varado en un planeta extraño y sus decisiones pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte para sus compañeros.

Cat Quest de Kepler Interactive

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

RPG de mundo abierto en el que un gato guerrero busca a su hermana que fue secuestrada. Por ese motivo, debe recorrer los reinos y ciudades de Felinia. A lo largo de la aventura, conocerá personajes únicos, mientras arriesga sus siete vidas para enfrentar al malvado Drakoth.

Cat Quest II de Kepler Interactive

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Segunda parte del consagrado RPG gatuno que incluye modo cooperativo local. En esta oportunidad, dos reyes enemigos deben unirse para recorrer el mundo y recuperar sus respectivas coronas.

The LEGO Movie 2 Videogame de Warner Bros. Interactive Entertainment

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Los amigos de Emmet han sido capturados y ahora el maestro constructor deberá buscar la forma de rescatarlos en esta creativa aventura.

Watch Dogs de Ubisoft

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Juego de acción de mundo abierto en el que un hacker busca venganza.

En la categoría Premium están:

2Xtreme de Sony Computer Entertainment America

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Juego de deportes extremos originalmente lanzado para PlayStation 1. El jugador puede competir en skate, bicicletas y otros.

G-Police de Psygnosis

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Título de combate aéreo inspirado en Blade Runner.

Worms Pinball de Team17 Digital Ltd

Plataforma: PlayStation 4 y PlayStation 5

Simulador de pinball de los gusanos más divertidos del mundo.