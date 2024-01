Persona 3 Reload de Atlus promete ser uno de los grandes JRPG de 2024. Ya Persona 5 Royal result贸 una grata sorpresa y atrap贸 a muchos jugadores que desconoc铆an la saga, por lo que se espera que esta reversi贸n de otro cl谩sico lleve tambi茅n a muchos a pasar horas detr谩s del control.

Anunciado en junio de 2023, sin lugar a dudas gener贸 revuelo entre los amantes de la franquicia. El juego llegar谩 el 2 de febrero a PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S, en Xbox Game Pass.

Ahora, para ponernos a tono con lo que viene, Atlus lanz贸 la cinem谩tica de inicio del juego para que la podamos ver. El tema principal es "Full Moon Full Life", pero tambi茅n contiene parte de las canciones de la versi贸n original, Burn my Dread y Want to be Close. Las im谩genes nos dejan claro que no se trata de un canto a la alegr铆a, sino que cuenta una historia bastante oscura, por lo que habr谩 que estar preparados para lo que vendr谩.

Para la versi贸n de PC estos ser谩n los requerimientos:

Requisitos m铆nimos

SO: Windows 10

Procesador: Intel Core i7-4790, 3.4 GHz

Memoria: 8 GB de RAM

Gr谩ficos: Nvidia GeForce GTX 650 Ti, 2 GB

DirectX: Versi贸n 12

Almacenamiento: 30 GB de espacio disponible

Requisitos recomendados