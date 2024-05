No vas a creer el teaser que nos prepara para el nuevo Call of Duty

Si bien nada está demasiado confirmado, las novedades del próximo Call of Duty se conocerán en el Xbox Games Showcase del 9 de junio. Sin embargo, como para calentar los motores, Activision Blizzard presentó un teaser de lo que tendremos por delante.

El nuevo título de la saga está desarrollado por Treyarch y, según los rumores, formará parte de la subsaga “Black Ops”. Por lo que vemos, todo da a entender que están en lo cierto. Lo que tendremos que esperar un poco más para confirmar es si tendrá el nombre que circula, que sería “Call of Duty: Gulf War”, por lo que estaría ambientado en la guerra que se produjo a principios de la década de los 90 contra Irak.

La verdad es que la empresa presentó el teaser pero no ha dicho una sola palabra al respecto. En el video vemos que un acto de vandalismo tapó la cara de los presidentes de Monte Rushmore. Allí vemos que en las primeras tres esculturas, correspondientes a Washington, Jefferson y Roosevelt, alguien escribió las palabras “The Truth Lies”, mientras que en la de Lincoln, aparecer el símbolo con el que se anunció el Xbox Games Showcase del próximo 9 de junio.

Eso sí, el video no se compartió por los canales oficiales de Activision. Sin embargo, esto no es sorprendente porque no es la primera vez que se realiza una campaña de marketing de esta manera. Ahora no queda otra que esperar un par de semanas para descubrir más sobre el nuevo juego de Call of Duty.