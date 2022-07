No More Heroes III ya tiene fecha de salida para Xbox y Play

No More Heroes III de Marvelous estará disponible de manera física y digital desde el 11 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S. Hasta ahora solo se encontraba disponible para Nintendo Switch. La edición física incluirá una copia del juego con una ilustración del artista Yusuke Kozaki, tres tarjetas de arte y un póster a dos caras con Travis y su vehículo Demzamtiger.

¿De qué se trata?

La historia se centra en el asesino Travis Touchdown que, luego de once años lejos de la sociedad. En ese momento se produce una invasión de aliens por lo que decide volver a la acción y acabar con los invasores.

El juego es una aventura con acción y toques hack and slash que lo convierten en algo frenético y mortal. El jugador debe ir asesinando enemigos mientras cumple misiones, lo que le permite mejorar sus habilidades así como acceder a otros lugares de la isla donde se encuentra.

Para mostrar cómo será el juego en las nuevas plataformas, Marvelous presentó un trailer de gameplay. Ahí se nota que tiene mejores fotogramas por lo que los tiempos de carga serán menores. La versión original de Nintendo Switch recibió excelentes críticas. Habrá que ver ahora si la adaptación a las otras consolas tiene la misma aceptación.