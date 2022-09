Nintendo Direct dejó novedades para lo que queda del 2022

Nintendo Direct es el evento de la empresa japonesa donde muestra todas sus novedades. Ya te contamos lo relacionado con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pero ahora te presentamos lo más interesante de lo que se conoció hoy.

Fire Emblem: Engage de Intelligent Systems

Disponibilidad: 20 de enero 2023

Plataforma: Nintendo Switch

Juego de estrategia por turnos con toque RPG donde el jugador debe salvar al mundo de Elyos combatiendo al Dragón Caído.

It Takes Two de Hazelight Studios

Disponibilidad: 4 de noviembre de 2022

Plataforma: Nintendo Switch

Esto ya estaba rumoreado hace un tiempo. Es considerado uno de los mejores juegos multijugador de la historia y, de hecho, ganó múltiples premios en esa categoría. Cuenta la historia de Cody y May, una pareja a punto de divorciarse. Atrapados en muñecos de su hija, deben buscar la forma de trabajar juntos y encontrar una solución a sus problemas.

Project Zero 4: Mask of the Lunar Eclipse de Grasshopper Manufacture

Disponibilidad: principios de 2023

Plataforma: Nintendo Switch, PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC

Este juego salió en Japón para Nintendo Wii en 2008 y por fin llega a occidente en todas las plataformas. Es un título de terror donde tres sobrevivientes de un secuestro regresan al sanatorio mental donde estuvieron cautivas para descubrir qué ocurrió.

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake de Purple Lamp





Disponibilidad: principios de 2023

Plataforma: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC

Juego de plataformas donde Bob Esponja abre portales al mundo de los Deseos y ahora debe cerrarlos para salva a Fondo de Bikini.

Fitness Boxing: Fist of the North Star de Imagineer

Disponibilidad: 23 de Marzo de 2023

Plataforma: Nintendo Switch

Juego rítmico donde se deben seguir coreografías de boxeo para sumar puntos y derrotar enemigos.

Tunic de TUNIC Team

Disponibilidad: 27 de septiembre de 2022

Plataforma: Nintendo Switch

Juego de vista isométrica donde el jugador se pondrá en la piel de un zorro antropomórfico que recorre el mundo, convirtiendo a la exploración como la gran clave de la victoria final.

Front Mission 1 y 2 Remake de Forever Entertainment





Disponibilidad: noviembre de 2022 para el 1 y 2023 para el 2

Plataforma: Nintendo Switch

Juego de estrategia y rol donde el jugador maneja un mecha (robot gigante) mientras enfrenta a distintas corporación por el control de un territorio.

Story of Season: A Wonderful Life de Marvelous Interactive

Disponibilidad: en 2023

Plataforma: Nintendo Switch

Juego de granja y cultivos con toques de magia. Si bien recuerda a Animal Crossing, cabe aclarar que es el remake de un título llamado Harvest Moon.

Octopath Traveler 2 de Square Enix

Disponibilidad 24 de febrero de 2023

Plataforma: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC

RPG donde ocho viajeros recorren el mundo por separado donde sus historias se cruzarán y modificarán.

Fae Farm de Phoenix Labs

Disponibilidad: en 2023

Plataforma: Nintendo Switch

Juego de agricultura y simulador de vida relajado

Teathrythm Final Bar Line de Square Enix

Disponibilidad: 14 de febrero de 2023

Plataforma: Nintendo Switch

Con 400 canciones, buena parte de ellas de la saga Final Fantasy, es un título rítmico que combina con combates.





Mario + Rabbids Sparks Of Hope de Ubisoft

Disponibilidad: 20 de octubre de 2022

Plataforma: Nintendo Switch

El plomero más famoso del mundo se uno a los conejos más alocados en esta nueva aventura. En esta oportunidad deben enfrentarse a Cursa y sus wiggler para salvar a Terra Flora. Además, anunciaron que Rayman se unirá con ellos en una próxima actualización.

Golden Eye 007 de Rare

Disponibilidad: 2023

Plataforma: Nintendo Switch Online, Xbox One y Xbox Series X/S vía Xbox Game Pass

El clásico juego FPS vuelve a consolas para recrear los grandes momentos del pasado.

Pikmin 4 de Nintendo

Disponibilidad: 2023

Plataforma: Nintendo Switch

Juego de estrategia creado por Shigeru Miyamoto. El jugador comanda ejércitos de Pikmin, particulares criaturas que crecen como las plantas.

Harvestella de Square Enix

Disponibilidad: 4 de noviembre de 2022

Plataforma: Nintendo Switch y PC

RPG de simulación de vida donde el jugador debe aprender a ser autosuficiente, pero eso no hace que no se junte con otros personajes para enfrentar amenazas.





Bayonetta 3 de PlatinumGames

Disponibilidad: 28 de octubre de 2022

Plataforma: Nintendo Switch

Tercera entrega de la saga Hack’n Slash. En esta oportunidad, el personaje debe defender a su planeta del ataque de los homúnculos.

Además, se lanzará Resident Evil Village el 28 de octubre en Switch Cloud, al igual que los remakes de Residente Evil 2, 3 y 7,aunque sin fecha confirmada.