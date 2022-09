Microsoft renovó las patentes de Gears y se viene el 6

Gears of War o simplemente Gears para los conocidos, es una de las sagas más importantes de Xbox. Su último título, Gears 5, recibió excelentes críticas y tuvo una muy buena recepción en los jugadores. Por eso las novedades sobre la franquicia, que será renovada por Microsoft, son excelentes.

Patentes

El 20 de septiembre de 2022, los dueños de Xbox presentaron la extensión de la propiedad de Gears of War en la oficina de patentes de Estados Unidos. La realidad es que no solo apuntan a un Gears 6 sino que, además, buscarán otros desarrollos. De hecho, la documentación controlará el total de la marca, desde los logos, los personajes, etc. De esa forma, podrán expandir la marca hacia el mundo de los juegos de mesa, los juguetes, merchandising y, por qué no, al mundo de los audiovisuales.

¿Qué es Gears of War?

Se trata de una serie de videojuegos TPS (disparos en tercera persona) donde los seres humanos deben enfrentar unas criaturas llamadas Locust.

En el primer juego, el jugador controla a Marcus Fénix. La acción transcurre en el planeta Sera, donde dos facciones humanas luchan por los recursos hasta que dañan el hábitat de los Locust, seres que vienen en las cuevas subterráneas. Estos salen a la superficie con la intención de conquistar todo y eliminar a los habitantes.

El jugador junto con su equipo debe conseguir in “resonador” que permite mapear todos los túneles y llevarlo nuevamente a la base para poder utilizar un arma que destruiría a los Locust. Si bien logran el objetivo, la destrucción de la mayoría de los enemigos también genera que una sustancia se evapore y enferme a los humanos. En Gears of War 2 y 3 se desarrolla la historia del protagonista y sus compañeros y enfrentan otras enemigos que van surgiendo a lo largo del planeta.

Gears of War 4 cuenta la historia del hijo de Marcus Fenix mientras que Gears 5 continúa sus aventuras. Finalmente, Gears of War: Judgment se trata de los hechos previos al primero de los juegos.