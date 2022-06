MADiSON: Alexis Di Stefano nos cuenta como nació el juego

Cuando se piensa en videojuegos, muchos creen que es una industria exclusiva de otros países y que Argentina no tiene la capacidad de producción necesaria. Si bien esta hipótesis puede que haya sido real durante años, en los últimos tiempos la tecnología permitió que dejara de serlo.

Un ejemplo de esto es MADiSON, un juego del que ya te contamos algunas características. Está desarrollado por BLOODIOUS GAMES y será distribuido por Perp Games. Tuve la posibilidad de charlar con Alexis Di Stefano, el cerebro y corazón detrás del juego, y aproveché para preguntarle cómo se inició esta idea.

“MADiSON es un proyecto en el cual comencé a trabajar durante 2016-2017 como tesis en mi carrera de diseño y programación de videojuegos” comentó. “Siempre supe desde muy chico que quería dedicarme a los videojuegos de terror. A mis 8 años, un vecino me invitó a su casa a jugar a la PlayStation 1, donde conocí el juego “Clock Tower: The Struggle Within” y a partir de ese momento tuve un objetivo muy claro, crear mis propios videojuegos de terror” recordó.

Luego, me contó que trabajó “en el concepto, mecánicas e ideas por un año y algunos meses, y a finales del 2017 lancé una demo en la plataforma itch.io donde hasta el día de hoy fue descargada más de 100 mil veces(...). A partir de ese momento supe que el juego tenía potencial, y continué con el desarrollo más motivado que nunca”.

La inspiración

Uno de los factores interesantes cuando se piensa en juegos, y sobre todo de terror, es la inspiración, las otras obras que llevan a los creadores a inspirarse. Respecto a eso, Di Stefano comentó que “la fuente de inspiración principal fue y es, el juego Clock Tower: The Struggle Within de 1998. (...) Lo que dicho juego me transmitió, fue tener miedo dentro de nuestra propia casa, y eso es algo que simplemente me encantó. Saber que no tenemos que estar en un cementerio, o un hospital abandonado para poder temer, y que tu propia casa puede ser tu peor pesadilla, fue un empujón que me permitió volcarme de lleno en los videojuegos de terror” comentó el creativo.

“Además, soy un gran fanático del cine de terror también, y uno de mis objetivos siempre fue lograr que MADiSON sea lo más cinematográfico posible. Entre mis mayores inspiraciones dentro de este mundo se encuentran algunas franquicias del director James Wan, como Insidious o El Conjuro. Pero también otras películas y trabajos más desconocidos como es el caso de mi película favorita, “The Skeleton Key”, que, sin lugar a dudas, si no la viste, la recomiendo 100%” concluyó.

Un pequeño gran equipo

Lo que inicialmente fue la idea de uno, creció en 2019 cuando Di Stefano se asoció con el programador David Lovera, lo que permitió acelerar el proyecto y lograr tener su lanzamiento el 8 de julio de 2022. “Somos dos personas full time, David Lovera, quien se encarga de la programación del juego, y yo, que me encargo de varios apartados como lo son el guion y la dirección, diseño del juego, el apartado visual, también los efectos de sonidos y composición musical con la ayuda de un amigo, entre otros” comentó.

Pero si bien esos son los colaboradores recurrentes, también contrataron “varias personas de manera freelance para colaborar en algunas tareas. Entre ellos, alrededor de 7 actores de voz, 2 artistas 2d, un animador de personajes, y un full time QA”, continuó Di Stefano.

¿Qué tan fácil es trabajar multiplataformas?

Una de las inquietudes que me generó MADiSON está relacionada con el hecho de que sea multiplataforma. Saldrá para PC, PlayStation 4, Playstation 5, Xbox Series X/ S y Nintendo Switch, lo que me llevó a pensar que sería un proceso complicado de desarrollo, sin embargo, el creador me comentó que “lo difícil es desarrollar un juego en general, independientemente de la plataforma a la cual se apunte. Muchas veces se piensa que trabajar de esto es extremadamente divertido y que estamos constantemente jugando juegos, cuando en el día a día lo que más hacemos es solucionar problemas y eso está completamente alejado de lo que se puede imaginar que implica realizar un juego. De todas formas, es algo que busqué hacer toda mi vida y no me arrepiento para nada, es mi trabajo soñado y lo disfruto cada día”.

Respecto a MADiSON “siempre fue pensado para la plataforma de PC. Pero con el paso del tiempo, comenzamos a ver qué posibilidades teníamos de llevarlo a otras plataformas. A principios del año 2022, alineamos fuerzas con la distribuidora de videojuegos Perp Games, con quienes vamos a estar lanzando MADiSON en PS4, PS5, Xbox Series X/ S y Nintendo Switch, tanto en versión física como digital. No diría que es un trabajo fácil, ya que cada una de las consolas tiene un hardware específico, y el videojuego tiene que adaptarse a ello, por lo que hay que tener demasiadas cosas en cuenta y trabajar mucho cada uno de los aspectos del juego para que pueda funcionar como se desea en las diferentes plataformas”.

De cualquier manera, cada plataforma tiene sus propias características: “MADiSON es un videojuego con un gran apartado visual, por lo que uno de los sacrificios más grandes que tuvimos que hacer en algunas de las consolas, como lo son la PS4 y Nintendo Switch, fue reducir la calidad gráfica para aumentar la performance del juego”.

El arte y el sonido como claves del terror

Si hay algo que los amantes del cine de terror saben, es que lo que se ve y escucha es clave para generar el miedo. No importan qué tan desagradable sea lo que intenta aterrorizar, si no está acompañado por una atmósfera, el efecto no se logra. Por eso, Alexis nos comentó sobre su formación previa en estos dos puntos que siempre fue “muy apasionado por el arte durante toda mi infancia y adolescencia. De muy chico me la pasaba dibujando y era algo que me gustaba mucho. Al crecer comencé a editar fotos y a dibujar en PC, por lo que digamos que llegué al ámbito del desarrollo con un poco de conocimientos de cómo crear gráficos. Durante mi carrera pude explotar todo esto aún más y ahondar en lo que es el modelado 3d y el texturizado”.

Sin embargo, el sonido “fue un proceso de aprendizaje que se fue llevando a cabo durante el desarrollo de MADiSON. Conté con la ayuda de un amigo que conoce más sobre el sonido y música, y me dio una mano desde el día uno a la hora de grabar y editar sonidos, ya que, aunque suene simple, cuando se desea producir efectos abstractos la tarea se vuelve demasiado complicada. En cuanto al apartado musical, el juego cuenta con 3 canciones que también las trabajamos en conjunto y estoy muy contento con los resultados. El día del lanzamiento vamos a estar lanzando un Soundtrack EP en Spotify y Youtube Music por lo que se va a poder escuchar la música y algunas grabaciones del juego desde las plataformas digitales. El EP está compuesto por 7 tracks”.

¿Qué tan posible hacer videojuegos de alta calidad o AAA desde Argentina?

Antes de continuar, es importante explicar que es un AAA. Se trata de un videojuego producido o distribuido por alguna de las grandes empresas de la industria. Tienen presupuestos millonarios de producción, equipos de trabajadores que superan, en muchos casos, las 500 personas y son los caballitos de batalla de las compañías.

Dicho eso, ¿existe la posibilidad de apuntar a ese mundo desde Argentina? Para Di Stefano “si partimos de la base de qué es un juego AAA diría que un grupo independiente no va a poder ser considerado uno, ya que, en cortas palabras no contamos con un presupuesto millonario y cientos de empleados que puedan trabajar full time en nuestras ideas. Por otro lado, gracias a diversas herramientas, hoy en día podemos acercarnos aún más a la calidad que grandes equipos de trabajo presentan con sus juegos, por lo que a pesar de no poder producir en la misma escala como en el caso de ellos, tal vez podemos crear experiencias mucho más recortadas, pero con una calidad increíble y un gran pulido en cada uno de sus apartados”.

“Yo diría que es posible desarrollar videojuegos de alta calidad desde Argentina. Independientemente del número de personas de un equipo (En nuestro caso fuimos únicamente dos personas) con mucho esfuerzo, horas de trabajo, disciplina, organización y algo muy importante, pasión, considero que es posible llevar a cabo un proyecto que pueda presentarse orgullosamente al mercado y que no tenga nada que envidiar a grandes producciones de megaempresas internacionales” concluyó.

MADiSON saldrá al mercado desde el 8 de julio. Puede adquirirse para PS4, PS5, Xbox Series X/ S y Nintendo Switch en sus respectivas tiendas o para PC en Steam o GOG.