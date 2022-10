Los creadores de D&D: Dark Alliance buscan revancha

Dungeons & Dragons: Dark Alliance de Invoke Studios y Wizards of the Coast no tuvo buenas críticas. Por eso los responsables buscarán recuperarse con un nuevo juego dentro de la franquicia.

¿Qué se sabe?

El responsable del desarrollo es Dominic Guay, que tiene mucha experiencia y viene de Ubisoft. En su porfolio figuran participaciones en la saga Splinter Cell y Watch Dogs. Además, está confirmado que se utilizará Unreal Engine 5.

Para este título, Guay cuenta con un equipo de 80 personas. Se espera que, con el avance del desarrollo, llegue a tener 200 empleados para 2025. Si bien todo está muy verde, el anuncio busca generar interés y atraer talentos al estudio.

Declaraciones

"Tenemos la mayor y más popular marca de juegos de rol de fantasía en Dungeons & Dragons", comentó Guay. "Una marca así, con 50 años de historia a sus espaldas, inspira a los desarrolladores y nos da una enorme libertad creativa. Nuestro objetivo son los juegos Triple A de alta calidad y tendremos los medios para conseguir nuestros fines", consideró.

Al mismo tiempo, Wizards of the Coast, editor de Dungeons & Dragons, expresó que Invoke Studios es "uno de los principales estudios de Montreal que se centra en juegos de fantasía Triple A y el único de Canadá que lo hace con Wizards".

Dungeons & Dragons: Dark Alliance de Invoke Studios y Wizards of the Coast

Ambientado durante la novela "The Crystal Shard" lleva al jugador a la tundra de Icewind Dale donde puede elegir entre cuatro de los míticos personajes del lugar, Drizzt Do'Urden, Catti-brie, Bruenor Battlehammer y Wulfgar para derrotar a los gigantes de hielo y dragones que asolan el lugar.