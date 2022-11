Lara Croft estará de regreso antes de lo que parece

Tomb Raider es uno de los íconos de la historia de los videojuegos. Desde su nacimiento, allá por 1996, marcó todo un género y su protagonista, Lara Croft, es uno de los elementos más distinguibles. El último título de la saga salió en 2018 y desde ahí estamos a la espera de novedades.

¿El año que viene?

En la última reunión de inversores de Crystal Dynamics, los dueños de Tomb Raider, el CEO de la empresa, Phil Rogers, informó que el nuevo Tomb Raider saldrá en 2023 y está desarrollado en Unreal Engine 5.

Según trascendió, hace por lo menos un año que está en producción y tendrá “narrativa y jugabilidad avanzadas” por el uso del motor gráfico. Si bien no hay nada confirmado, se estima que estará disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S, como mínimo, aunque no se descarta que también llegue a Xbox One y PlayStation 4.

Por supuesto que internet está plagado de especulaciones. Muchos consideran que seguirá la historia desde el punto final de Shadow of the Tomb Raider. Sin embargo, otros aseguran que continuará lo ocurrido en la trilogía original. De cualquier manera, y aunque las dos teorías tienen algo de asidero, en general se estima que será el comienzo de una nueva aventura para Lara Croft.

¿Qué es Tomb Raider?

Es una saga de juegos de acción-aventura nacida en 1996 de la mano de Core Design y Eidos Interactive. Su protagonista, Lara Croft, es considerada la heroína más importante de la historia de los videojuegos. Actualmente cuenta con 13 títulos y trascendió hacia el cine donde tiene tres películas.