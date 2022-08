Konami da a entender que Silent Hill llegará a Steam

Silent Hill parece estar muerta. La saga que atrapó a muchísimos amantes del survivor horror quedó en la nada luego de un proyecto encabezado por Kojima que nunca avanzó. Pero no por eso, sus seguidores pierden la esperanza y Konami, cada tanto, pone algo en el anzuelo para ver que puede pescar.

Por eso, es muy llamativa la publicación de Instagram de la página oficial de venta de la publisher japonesa. Según anunció, Steam agregará a su catálogo una buena cantidad de juegos de esa empresa. En total serán 23 con 18 DLCs. Muchos estiman que algunos, si no todos, títulos de Silent Hill estarán incluidos.

“Por primera vez, todos los juegos clásicos que amas y algunos nuevos llegarán al shop oficial de Konami como descargas digitales desde Steam. 23 juegos y 18 DLCs. ¿Estás listo para jugar? Estén atentos”, dice el comunicado en Instagram, que no especifica ninguna fecha ni el listado de los títulos.

¿Qué es Silent Hill?

Es una de las sagas insignias del género survival horror, que al día de hoy sigue siendo reverenciada y estudiado. Se encuentra en el top junto con Resident Evil y Alone in the Dark (y según quien arme la lista puede ser considerada la mejor de todas). Se caracteriza por el terror psicológico constante que genera.

Creada por Keiichiro Toyama, tuvo su primer lanzamiento en 1999, convirtiéndose en un referente de la industria. Trata la historia de Harry Mason en búsqueda de su hija Cheryl, perdida en la ciudad homónima al nombre del juego.

En 2001 llegó Silent Hill 2, que no resulta exactamente una secuela, pero trata de las consecuencias del título anterior. Se lo considera uno de los mejores juegos de la historia.

La saga original concluye con los juegos Silent Hill 3 y 4: The Room. Si bien tuvieron buenas críticas, no llegaron a los niveles de los primeros dos lanzamientos. Posteriormente aparecieron más títulos bajo el nombre de Silent Hill, pero sin demasiada relevancia, al igual que dos películas que mejor no mirar.