El 17 de agosto llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X/S una de las mejores aventuras point and click de los últimos años. Nos referimos a Kentucky Route Zero: TV Edition de Annapurna Interactive y Cardboard Computer. Si bien el título ya tenía versiones para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, todavía faltaba que llegara a las consolas de última generación.

El título cuenta la historia de un repartidor que se pierde en los caminos de Kentucky al anochecer. A partir de ese momento se encuentra con personajes extraños y particulares, misiones inesperadas y una ambientación que atrapa de principio a fin.

"Las personas que viven y trabajan a lo largo de esta carretera son un poco extrañas al principio, pero pronto parecen familiares: el viejo conductor que hace la última entrega de una tienda de antigüedades condenada; la chica que repara televisiones obsoletas rodeadas de fantasmas; el niño y su águila compañera gigante; los robots músicos; la compañía de electricidad invisible que acecha en todas partes y las comunidades desgarradas que luchan contra su control", dice su descripción.

Esta aventura de realismo mágico ha recibido muchos premios. Así que es una experiencia que no te podés perder.