¡Golazo! Wolfenstein: The New Order está gratis en Epic Games

Finalmente se develó el juego secreto que regala Epic Games Store esta semana y es un FPS que revivió a la saga que creó el género. Si bien perdió en muchas nominaciones al mejor shooter del año con Far Cry 4 (que también podés conseguirlo gratis y aquí te decimos cómo), no deja de ser uno de los más importantes que se lanzaron.

Wolfenstein: The New Order de Bethesda Softworks

Disponibilidad: Desde hoy hasta el 09 de junio

Plataforma: PC

En un mundo alternativo, los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, William "B.J." Blazkowicz no se rinde y sigue combatiendo a los seguidores de Hitler y sus laboratorios donde experimentan con humanos a toda costa.

Se trata de un juego FPS (disparos en primera persona) que sirvió como reinicio de la saga que se inició allá por 1981 con Castle Wolfenstein para Apple y Commodore 64.

Sin embargo, obtuvo masividad con Wolfenstein 3D para PC en 1992, que es considerado el padre del género FPS. Los juegos que lo siguieron tuvieron buenas críticas pero para 2010, la franquicia parecía agotada.

Cuando, de la mano de Bethesda Softworks, se lanzó en 2014 The New Order, sorprendió a muchos. No solo tiene el espíritu frenético de los juegos anteriores, sino que, además, agregó características de juego de sigilo.

¿Cómo descargar Wolfenstein: The New Order?

Es simple. Tienes que entrar a Epic Games Store, que es una tienda de videojuegos digitales que permite comprar y actualizar juegos. Además, todas las semanas regala algún título, a veces dos, y pone varios en oferta. Para poder descargar, ingresa aquí, descarga un programa y ya estás disfrutando de los regalos.

¿Y la semana que viene que habrá?

Al igual que en este caso, Epic Games decidió mantener en secreto cuál será el juego gratis. Casi siempre, cuando no nos cuentan nada, se trata de juegos de alto nivel o calidad por lo que vale la pena estar atentos. Así que tendremos que esperar unos días para saber con qué sorpresa nos caen.