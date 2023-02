¡Golazo! Call of Duty llegará Nintendo e Nvidia durante 10 años

El presidente de Microsoft, Brad Smith, informó que la empresa llegó a un acuerdo para que "los juegos de Xbox lleguen a los jugadores de Nintendo" durante una década.

"Microsoft y Nintendo han negociado y firmado un acuerdo vinculante de 10 años para llevar Call of Duty a los jugadores de Nintendo, el mismo día que Xbox, con todas las características y paridad de contenido, para que puedan experimentar Call of Duty como los jugadores de Xbox y PlayStation. Estamos comprometidos en dar acceso a largo plazo a Call of Duty a otras plataformas de juego, ofreciendo más opciones a más jugadores y más competencia al mercado de juegos", publicó.

Al mismo tiempo, ofreció la misma opción a Sony, para de esa manera eliminar las ventajas que la empresa japonesa asegura que Microsoft obtiene con la adquisición de Activision, pero los dueños de PlayStation la rechazaron.

Mientras tanto, Smith se presentó junto a Phil Spencer, CEO de Xbox, y Bobby Kotick, director ejecutivo de Activision en Bruselas. Allí se reunirán con la Comisión Europea que estudia la aprobación de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft.

"La Comisión Europea solicitó nuestras opiniones en el curso de sus investigaciones sobre este tema. Continuaremos cooperando en cualquier proceso, cuando se solicite, para garantizar que se consideren todas las opiniones", comentó un portavoz de Google, también involucrado junto a empresas como Sony y Nvidia.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, Phil Spencer anunció un acuerdo con Nvidia para que Xbox PC llegue a esa plataforma, junto con los títulos de Activisión Blizzard, incluído Call of Duty.

"Hemos firmado un acuerdo con NVIDIA que permitirá que los jugadores de GeoForce NOW puedan utilizar los títulos de Xbox PC así como los de Activision Blizzard, incluido Call of Duty una vez terminada la adquisición”, publicó en su Twitter.

Microsoft realizó la compra de Activision Blizzard por USD 69 mil millones. Si bien se anunció en enero de 2022, desde ese momento se encuentra sujeta a aprobación de organismos reguladores que investigan si generaría una ventaja injusta para los dueños de Xbox.