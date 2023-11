GOG presentó sus ofertas de Black Friday y por eso está regalando un juego muy particular. Se trata de Styx: Shards of Darkness, la secuela de Styx: Master of Shadows.

Styx: Master of Shadows de Cyanide Studio

Disponibilidad: hasta el 24 de noviembre de 2023

Plataforma: PC

El goblin asesino Styx vuelve a sus aventuras en escenarios en los que deberá pasar desapercibido para enfrentar humanos, elfos y enanos. Ser silencioso y realizar una buena exploración son las claves para lograr cumplir misiones y eliminar enemigos. Eso sí, esto también significa planificar y resolver acertijos.

¿Cómo conseguir Styx: Master of Shadows de Cyanide Studio?

Es bastante simple. Primero hay que entrar a la página de GOG y crear una cuenta. Una vez que lo hayas hecho, solo hace falta conectarse y en la página principal aparecerá la opción de reclamar el juego.

Juegos gratis para todas las edades

GOG se caracteriza por ser una plataforma de juegos nuevos, pero también por tener una gran base de datos de juegos de eras anteriores, preparados para funcionar en los sistemas modernos. Además, es propiedad de la desarrolladora polaca CD Projekt, creadores de la saga The Witcher, y tiene convenio con múltiples publishers alrededor del mundo.