Football Manager 2023 anunció fecha de lanzamiento

Football Manager de Sports Interactive y Sega es una de las consideradas de nicho. No tiene la popularidad de FIFA o eFootball, pero sus seguidores son muy apasionados y, cuando se ponen los números sobre la mesa, resulta que no son tan pocos los que lo juegan.

Football Manager 2023 para consolas, pc y ¿celulares?

El nuevo lanzamiento de la franquicia ya tiene fecha de lanzamiento. Será el 8 de noviembre para PC, Xbox One, Xbox Series X/S y PlayStation 5. De hecho, los usuarios de Xbox Game Pass podrán disfrutarlo desde el primer día.

Pero la gran sorpresa es el regreso de la versión para celulares. El año pasado fue suspendida pero ahora se confirmó que romperá la exclusividad con iOS y tendrá también una para Android. El juego se llamará Football Manager 2023 Mobile para iOS y Android y tendrá una campaña específica. Pero, al mismo tiempo, existirá la edición Touch para usuarios de Apple Arcade y Nintendo Switch.

Licencias oficiales

Más allá de las tradicionales licencias de equipos, ahora se agregan tres que seguro pondrán a los jugadores a trabajar: la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Europa Conference League. Este era uno de los deseos de los usuarios desde hace varios años. Recordemos que cuenta con muchos de los equipos y ligas de Europa, América y Asia, además de varios de África.

Lo que muchos encuentran particular es que su fecha de lanzamiento es el día anterior a la de una de los monstruos que se vienen: God of War Ragnarok. Eso sí, no deja de ser una gran noticia y se viene un noviembre a full.