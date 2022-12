Estas son las principales novedades que dejó The Game Awards

The Game Awards premia todos los años a lo mejor de la industria del videojuego. Sin embargo, también es el lugar donde se anuncian nuevos títulos y proyectos por desarrollarse. La última edición no fue la excepción y aquí te dejamos el listado de lo más interesante:

Vampire Survivors de Luca Galante

Este muy entretenido roguelike shoot’em up llegó a celulares y con este tráiler lo anunciaron.

Returnal de Housemarque y The Last of Us Part 1 de Naughty Dog llegan a PC

Returnal es un TPS, disparos en tercera persona, con características roguelike. Cuenta la historia de Selene, una astronauta exploradora que queda atrapada en un bucle temporal mientras busca la señal ‘Sombra Blanca’. Además tiene toques de horror survival porque cada vez que la protagonista muere y vuelve a la vida debe enfrentar criaturas distintas y tiene visiones de sus muertes pasadas. Originalmente salió para PS5 pero se rumoreaba hace rato que llegaría a PC. Todavía no está confirmada la fecha.

No ocurre lo mismo con The Last of Us Part 1 que estará disponible desde el 3 de marzo de 2023. Considerado uno de los grandes títulos de la industria, su llegada a computadora era una cuenta pendiente.

Street Fighter 6 de Capcom llega en junio

La nueva edición del clásico de lucha ya confirmó su lanzamiento para el 2 de junio de 2023. Además, Dee Jay está de regreso.

Una sorpresa más que agradable: Hades 2 de Supergiant Games

El primer título de la saga es uno de los mejores roguelite de la historia, por lo que el anuncio de una segunda parte es más que emocionante.

Judas de de Ghost Story Games

Los creadores de Bioshock nos prometieron un nuevo FPS cargado de narrativa (como nos tienen acostumbrados). El personaje está en una nave a la deriva y debe buscar escapar.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon de Nintendo

Con una pinta bárbara, se trata de una precuela donde nos enteraremos el pasado tanto de Umbra como de Bayonetta

Suicide Squad Kills the Justice League de Rocksteady Studios

Dos grandes noticias: la primera es que sale el 26 de mayo de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC; la segunda es que cuenta con la voz del fallecido Kevin Conroy, que será Batman por última vez. Ah, una mala, en este juego el Hombre Murciélago sí mata.

Star Wars Jedi: Survivor de Respawn y EA





Anotá: 17 de marzo de 2023. Esa es la fecha confirmada de lanzamiento del nuevo juego del universo Star Wars. Por ahora solo estará para PlayStation 5, PC y Xbox Series X/S.

Tekken 8 de Bandai Namco

Nuevo avance que combina cinemáticas con gameplay. ¿La fecha de salida? Bien, gracias.

Baldur's Gate 3 de Larian Studios



No solo mostró un tráiler que seguro atrapará a todos los amantes de los juegos RPG, sino que además informó que sale en agosto de 2023.

Diablo 4 de Blizzard



Habemus fecha: 6 de junio de 2023. Sale para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Al margen, Blizzard vuelve a mostrar por qué son los reyes de las cinemáticas.

Armored Core VI: Fires of Rubicon de FromSoftware

Como ganaron todo con Elden Ring, los muchachos de FromSoftware tenían que avisar que no se iban a quedar sin nada que hacer, por eso, anunciaron el sexto juego de la saga Armored Core. Se trata de un juego de acción futurista donde se manejan Mechas, o lo que es lo mismo, robots gigantes.

Final Fantasy 16 de Square Enix

Uno de los más esperados de la noche. Confirmado para el 22 de junio de 2023 (va a estar cargadito ese mes). Exclusivo para PlayStation 5 por el momento.

Death Stranding 2 de Kojima Productions

El juego sorpresa de Hideo Kojima era uno, si no el más, esperado de la noche. Había muchas versiones de qué podía ser y finalmente se confirmó que continuará la saga Death Stranding. Con un tráiler fenomenal, nos dejó a todos con ganas de ver qué se viene.