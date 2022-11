El juego más terrorífico que se viene presentó nuevo trailer

The Callisto Protocol de Striking Distance Studios es uno de los juegos más esperados de este año. Se trata de un juego de ciencia ficción y terror para PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 y PlayStation 5 que saldrá el 2 de diciembre de 2022.

¿Qué se espera de The Callisto Protocol?

Para empezar, su director es Glen Schofield, uno de los cerebros detrás de la saga Dead Space, considerada la mejor del género. De hecho, muchos esperan que siga su legado y, con el paso de los años, ocupe ese lugar.

El nuevo trailer muestra algunas novedades y clarifica el panorama. Podemos ver las actuaciones de Josh Duhamel, Karen Fukuhara y Sam Witwer. Al mismo tiempo, suena la canción "Lost Again" de Kings Elliot, escrito exclusivamente para The Callisto Protocol.

La luna muerta Calisto, que orbita alrededor de Júpiter, es la base de la Prisión de Hierro Negro. Controlada por la United Jupiter Compañy, es el hogar de los delincuentes más peligrosos. De repente, una invasión de horrores alienígenas obliga a uno de los detenidos, Jacob Lee, a encontrar la forma de sobrevivir. Sin embargo, el ataque no es tan espontáneo como parece.

No sin polémicas

En la previa a su lanzamiento, ya ocurrieron dos cosas que pusieron los ojos sobre el título y sus creadores. La primera tiene que ver con su salida en Japón. En breves palabras: no va a pasar. Schofield y compañía se negaron a aplicar los pedidos del organismo que clasifica los videojuegos en ese país según edades

Los censores de la Isla del Sol Naciente son muy famosos por ser estrictos y no hacer diferencia entre juegos de alta o baja producción a la hora de imponer sus criterios. Por eso, exigen que The Callisto Protocol deje de lado su sistema de desmembramiento y disminuya la violencia gráfica. Los desarrolladores se negaron rotundamente por lo que el título no estará disponible en Japón.

El segundo conflicto es el “clunch”. Se llama así al exceso de trabajo que se justifica por el “amor a la obra”. Es decir, realizar 6 o 7 días laborales con jornadas de 12 a 15 horas. Y eso mismo pasó durante la producción del juego.

Schofield salió a pedir disculpas y comentó: "la verdad es que metí la pata. Somos un equipo tirando a pequeño, y fuimos muy buenos durante todo el desarrollo, pero al final metí la mata y acabamos trabajando más de lo que deberíamos". Finalmente, agregó: "lo que te puedo decir es que me voy a asegurar de que esto no ocurra en nuestro próximo juego, o en cualquiera de nuestros proyectos futuros. Esto fue culpa mia".

The Callisto Protocol de Striking Distance Studios

Disponibilidad: 2 de diciembre de 2022

Plataformas: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC

Juego survivor horror espacial muy esperado por los jugadores. Mostró un gameplay muy interesante. Los prisioneros de la cárcel Black Iron se encuentran encerrados en la prisión junto con una invasión extraterrestre.