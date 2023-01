Endless Dungeon tiene fecha de lanzamiento

Endless Dungeon de Amplitude Studios y SEGA será publicado el 18 de mayo. Se editará para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Se trata de "una mezcla única de roguelite, acción táctica y tower defense" a la que hoy ya se considera como sucesora espiritual de Dungeon of the Endless las mismas empresas.

Se anunció a finales de 2020 y está ambientado en una estación espacial. El objetivo es recolectar cristales y proteger el núcleo de la nave. El problema es que el lugar está plagado de monstruos que quieren darse una panzada con los personajes.

Para defenderse, los jugadores cuentan con torretas y armas de todos los tipos y colores. El juego está enmarcado dentro del universo Endless. Tendrá modo solitario y multijugador. Durante bastante tiempo el juego estuvo en fase de pruebas por lo que se encuentra bastante pulido. De cualquier forma, siguen abriendo momentos para que los jugadores testeen las mejoras.

Aquellos que reserven la versión Last Wish Digital Edition en PC podrán acceder a las nuevas pruebas y la beta cerrada de prelanzamiento. Además, lo recibirán el 16 de mayo con un libro de arte y banda sonora digital.