Eidos podría estar preparando un nuevo Deus Ex único

Ah, qué tanto nos esperanzó y cuánto nos defraudó Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED. Por suerte los parches posteriores mejorar mucho el juego. Pero tal vez lo más positivo es que sentó una base de lo que “no fue” que ahora muchos buscan lograr, como es el caso de Eidos y su nuevo Deus Ex.

Desde la desarrolladora comentaron que tienen toda la intención de hacer un nuevo lanzamiento de la saga y ser “lo que Cyberpunk 2077 no logró”. Está claro que la adquisición de la empresa por parte de Embracer Group le da un envión, pero también le marca la necesidad de demostrar que vale los 300 millones de dólares que valió.

Por eso, que se comente que se puede venir un nuevo Deus Ex y que, para colmo, sería un proyecto pretencioso, deja a muchos a la espera de novedades.

¿Qué es Deus Ex?

Es una saga de juegos FPS, con un alto grado de necesidad de uso del sigilo, centrada en temas futuristas, enmarcado en un mundo cyberpunk, con contenido relacionado al uso de la tecnología y las organizaciones que controlan al mundo.

Deus-Ex salió en 2000 y fue seguido por Deus Ex: Invisible War en 2003, Deus Ex: Human Revolution en 2011, que resulta una precuela del primero, y Deus Ex: Mankind Divided de 2016, que continúa la historia de Human Revolution.