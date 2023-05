Cuando todavía no hay demasiadas confirmaciones acerca del próximo juego de la saga Mortal Kombat, lo que tenemos es una colección de rumores. Si bien ya nos presentaron un teaser, poco da a entender de lo que podemos esperar.

Por el momento, uno de los puntos que más se discute es qué número llevará. Si tomamos en cuenta la cantidad de títulos que salieron, este sería Mortal Kombat 12, pero parece que no. Todo da a entender que será un reboot y volveremos al número uno. Sin embargo, eso no es lo más interesante.

Dos personajes que nadie se imaginaba

Si bien no sabemos qué personajes de la serie estará, aunque es muy probable que clásicos como Sub Zero o Scorpion estén presentes, hay un par que, según algunas filtraciones, serán parte del primer DLC del juego.

Peacemaker

El antihéroe de DC, interpretado por el excampeón de lucha de la WWE John Cena, que hizo su presentación en la pantalla en la película The Suicide Squad y que luego tuvo su propia serie, será uno de los invitados.

Homelander

El gran villano de The Boyz, la serie de Prime Video inspirada en el cómic de Gath Ennis, también estará en el juego. Interpretado por Antony Starr, se convirtió en uno de los malos más queridos por el público.

No es la primera vez que Mortal Kombat recibe personajes que nada tienen que ver con la saga y viene de películas o series conocidas. En el pasado, Terminator, Rambo, Robocop y hasta el Joker participaron del torneo mortal.

El título saldrá, según los rumores, para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC y Nintendo Switch. Si bien no hay mucha más información, estará disponible este año y habrá que esperar alguno de los eventos de junio para más detalles.