Do Not Feed the Monkeys 2099: el juego del voyeurismo

Do Not Feed the Monkeys, de la desarrolladora española Fictiorama Studios, tiene un concepto simple: espiar a personas y objetos para descubrir sus más oscuros secretos. Ahora, su secuela, Do Not Feed the Monkeys 2099, lleva a los jugadores a continuar con el espíritu voyeurista pero de manera intergaláctica.

¿Qué es Do Not Feed the Monkeys?

El jugador es miembro del Club de Observación de Primates. A lo largo de la historia va observando a personas, recolectando información y finalmente interactuando con estas, rompiendo la gran regla principal: no darle de comer a los monos. Pero además, se puede vender la información y los videos comprometedores para conseguir dinero, que servirá para cubrir los gastos de vivir.

Al mismo tiempo, hay que tomar pequeñas decisiones importantes: ¿recibir un paquete para otra dirección o no? ¿vender su contenido? ¿prestar dinero a un vecino?

¿Y Do Not Feed the Monkeys 2099 que diferencia tiene?

El Club de Observación de Primates vuelve a estar presente y darle la responsabilidad al protagonista de espiar criaturas a través de cámaras instaladas en sus casas y lugares de trabajo. Solo hay que observar y recordar la regla principal: no darle de comer a los monos. Sin embargo, esta vez no estará limitado a humanos, sino que será a nivel intergaláctico. Vale la pena recordar que la norma está para romperse y, contactarse y afectar la vida de los ‘monos’, es la normalidad. Así, se descubren sus secretos oscuros y se vuelve todo más divertido. Al mismo tiempo, debe estar atento a sus necesidades, como comer, descansar y pagar los gastos que tenga.

Si bien Do Not Feed the Monkeys 2099 no tiene fecha de lanzamiento, se sabe que estará disponible en algún momento de la primavera. De cualquier forma, si querés probarlo hay un demo gratis en Steam.