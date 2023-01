Devolver Tumble Time ya está disponible gratis para celulares

Devolver Tumble Time es un juego free to play para Android y iOS presentado por Devolver Digital. En el trailer de lanzamiento pudimos ver que es un título de acertijos basados en físicas que duran "60 segundos llenos de caos y adrenalina". El objetivo es cumplir misiones juntando las cabezas de los personajes requeridos, pero analizando cómo se acomodarán posteriormente las restantes.

Reírse de uno mismo

La desarrolladora y Publisher aseguró que Devolver Tumble Time es "el futuro de los juegos de puzles con base física, monetización elegante e integración de marca estratégica", casi como riéndose de sí misma. En el juego se puede seleccionar de un elenco de personajes de otros títulos de la empresa, acumular puntos conectados y eliminar de la mezcladora sus cabezas. "Si te entusiasmas lo suficiente, desatarás la habilidad especial de cada personaje para eliminar grandes secciones y conseguirás potenciadores para crear caóticas reacciones en cadena".

Mucho para elegir

Los seguidores de las franquicias encontrarán a varios de sus personajes favoritos. Están presentes representantes de GRIS, Enter the Gungeon, Hotline Miami, Shadow Warrior, Serious Sam, Reigns y otros títulos. "Con más de 14 tipos diferentes de moneda en el juego, anuncios extravagantes, infinitos niveles de mejora, ofertas súper especiales y mucho más. Además, Devolver Tumble Time responde, por fin, a la antigua pregunta de: «¿Y si los F2P fuesen realmente divertidos?» Pronto aprenderás que con Devolver Tumble Time lo único que no es gratis es tu tiempo", comentaron.

Por último, aseguraron en tono jocoso, que siempre está la opción de "comprar cosas. Comprar cosas es genial. No te olvides de estar al loro cuando aparezcan nuevos personajes de tus juegos favoritos de Devolver Digital, y quizás de algunos de los que no has oído hablar en tu vida".