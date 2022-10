Datazo: Deathloop transcurre en el mismo mundo de Dishonored

Desde que Deathloop de Arkane Studio salió al mercado, es uno de los juegos mejores recibidos por los jugadores. Pero ahora se destapó un dato muy interesante: pertenece al mismo universo que Dishonored.

Muchas pistas para juntar

Si bien se especulaba con esa información, nadie lo había confirmado. Pero el director creativo del juego, Dinga Bakaba, comentó: "tenemos numerosos sistemas que propician que no todo el mundo haya visto las mismas cosas en Deathloop, haya escuchado la misma canción oculta o haya visto todas las habitaciones. Así que fue agradable ver a la comunidad reuniendo las pequeñas pistas que dejamos por todas partes que, sí, confirman que concebimos Deathloop como algo que ocurre en el futuro tras Dishonored: Death of the Outsider".

"Era algo a lo que no queríamos darle mucha importancia porque Deathloop tiene su propia historia con sus propios personajes y periodo temporal... Pero al mismo tiempo, tras Death of the Outsider siempre nos preguntamos sobre lo que ocurriría después de eso. Y mientras estábamos haciendo Deathloop dijimos, 'Esta podría ser una de las cosas que podrían ocurrir'. Hay una línea temporal que los enlaza y hay muchas pistas sobre ello en el juego", agregó.

De hecho, finalizó comentando que una de sus pistas favoritas se encuentra escondida en una de las armas. En ambos lados de esta se puede ver el logo de la torre de Dunwall de Dishonored.

Deathloop de Arkane Lyon y Bethesda Softworks

Disponibilidad: En Xbox Game Pass y PC Game Pass

Plataforma: PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC

Juego FPS que pone al jugador en la piel de un asesino atrapado en un bucle temporal, obligado a repetir el mismo día constantemente.