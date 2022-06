¿Cuándo es el Xbox & Bethesda Games Showcase y cuánto dura?

La presentación de Xbox y Bethesda en el marco del Summer Game Fest 2022, intenta suplir la falta del show de videojuegos más importante de los últimos años, el E3, que no se realizará esta temporada.

Por eso los seguidores y fans de la consola de Microsoft están entusiasmados por saber qué novedades presentará el Xbox & Bethesda Games Showcase. Lo malo es poco y nada se ha filtrado, excepto alguna posible novedad de Hollow Knight: Silksong, por ejemplo.

¿Cuándo es?

El 12 de junio a las 14:00 horas de Argentina. Se transmitirá por YouTube y Twich. Como comentamos antes, poca información hay sobre lo que ocurrirá, pero si tenemos un dato importante que se confirmó más temprano.

¿Cuánto durará?

Aaron Greenberg, el director de marketing de Xbox, posteó un twit en su red social donde dice estar emocionado por el evento y confirmó que tendrá una duración de 95 minutos. Es decir, una hora y treinta y cinco minutos.

¿Hay confirmación de alguna presencia?

Repetimos: confirmado nada, rumores varios. Más allá de la posible aparición de Hollow Knight, durante los últimos días corrieron varios comentarios de supuestos juegos que estarán en la velada.

Por ejemplo, en el transcurso de la semana, alguien dijo que Fable de Playground Games no faltaría a la cita, pero Jeff Grubb, un insider del mundo de los videojuegos lo desmintió. Lo mismo ocurrió con Gears of War Enhanced Collection y The Elder Scrolls VI.

Por eso hay que esperar a las 14 del 12 de junio para poder confirmar algo. Lo que si puedo decir es que será una hora y media de juegos, juegos y más juegos.