Después de idas y venidas, varios tal vez y muchos quizás, Marvel's Midnight Suns de Firaxis y 2K Games tiene finalmente fecha definitiva de lanzamiento. Cuando parecía que pasaba al año que viene, se confirmó que saldrá el 2 de diciembre.

¿Será verdad?

Durante los últimos meses, los desarrolladores fueron posteando videos donde mostraban las habilidades de distintos personajes. Sin embargo, mientras más presentaban, más demoraban definiciones.

Sin embargo, el nuevo trailer presentado hoy deja claro que el juego estará disponible esa fecha y para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. Pero al mismo tiempo anunciaron que desde el 31 de octubre se podrán ver cortos que cuentan la historia previa a los sucesos del juego, para ir entrando en calor. Lo que no está claro es qué pasará con las versiones de Xbox One y PlayStation 4 que fueron anunciadas pero ahora no aparecen por ningún lado.

¿Qué es Marvel’s Midnight Suns?

Se trata de un juego de rol táctico donde varios iconos de la editorial se juntan para enfrentar a Hydra y a Lilith, la Madre de todos los Demonios. Para eso el jugador tomará la piel de The Hunter, un personaje creado específicamente para la aventura, y recibirá la ayuda de los X-Men, los Runaways, los Vengadores y los Hijos de la Medianoche. Estos últimos, encabezados por Ghost Rider y Blade, son los que enfrentan las amenazas más oscuras del mundo Marvel.

Si deseas preordenarlo, te recompensará con un skin especial para Doctor Strange. Muchos esperan el Marvel's Midnight Suns con ansias. Algunos porque saben que quienes lo están desarrollando tienen experiencia y buenos resultados previos en este tipo de juegos, otros porque, por primera vez, estarán los personajes más oscura de la editorial y genera la esperanza de prontamente tenerlos a todos en la pantalla.