Confirmado: el nuevo juego de Shin Chan saldrá en Switch

Crayon Shin-chan: My Summer Vacation With The Professor de Millennium Kitchen y Neos Corporation llegará a Nintendo Switch el 11 de agosto. Luego habrá una versión de PlayStation 4 y de PC a través de Steam y Epic Games, pero todavía se desconoce cuándo.

Originalmente, muchos pensaron que iba a salir para el resto de las plataformas el mismo día, pero desde la empresa desarrolladora confirmaron que no será así.

El juego es una especie de crossover entre la saga de videojuegos My Summer Vacation (Boku no Natsuyasumi en japonés) y Crayon Shin-chan, uno de los mangas más vendidos de la historia.

My Summer Vacation

Se trata de una saga de juegos originaria de PlayStation que comenzó en 2000. En muchos aspectos es una aventura y simulador de vida. El título narra, en casi todos los casos, la historia de un chico que debe pasar unos días con sus tíos. Allí descubre distintas actividades campestres y minijuegos.

Crayon Shin-chan

Es un manga creado por Yoshito Usui, que ha superado los 140 millones de copias vendidas a nivel global. Cuenta la historia de Shinnosuke Nohara, conocido cariñosamente como "Shin-chan", un niño de cinco años que vive con sus padres y su hermana menor.

Al ser muy travieso, se mete en problemas y resulta desvergonzado para su edad, por lo que los adultos no lo comprenden. Resulta un retrato y una parodia de la sociedad japonesa y sus, muchas veces, férreas reglas.