Bethesda y MachineGames trabajan en el esperado juego de Indiana Jones

Bethesda se relaciona con grandes sagas. The Elder Scrolls o Fallout son algunas de ellas. Además, se viene Starfield y muchos están a la espera de uno de los títulos que saldrán más adelante. Nos referimos al próximo juego de Indiana Jones.

En una entrevista reciente, Todd Howard, el productor ejecutivo de Bethesda, confirmó que el desarrollo sigue en manos de MachineGames, quienes ya crearon Wolfenstein. Además, aseguró que el director editorial de Bethesda, Pete Hines, "podría ser el mayor fanático de Indiana Jones en el planeta" y que su película favorita es En busca del arca perdida de 1981.

Por otro lado, comentó que tiene el juego en su “lista de deseos” y que confía que los desarrolladores tiene la experiencia, "todo el asunto de las matanzas nazis bajo control y están haciendo un gran trabajo".

Del juego, en particular, no sabemos mucho. Apenas si vimos un teaser hace unos meses. Tampoco tenemos fecha de lanzamiento, pero las estimaciones lo ubican en 2025 y, los más arriesgados, consideran que saldrá para PC y Xbox Series X/S. Por otro lado, aunque no está confirmado, se coló el dato de que tendría perspectiva en primera y tercera persona, que se intercambiaría según la situación.

Lo cierto es que poco y nada se sabe. Ahora hay que esperar para poder ver que nos depara la nueva aventura del arqueólogo más famoso del mundo.