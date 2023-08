Xbox recibió una sorpresa inesperada. Uno de los mejores juegos de 2023 llegará inesperadamente a las consolas de última generación a partir del año que viene. No, no nos referimos a Starfield, sino a Baldur`s Gate 3 de Larian Studios.

El RPG, que se encuentra en el top 10 de Steam, resultó una de las más gratas sorpresas del año. Considerando que se trata de un género que no resulta de los más atractivos, llama la atención a todos los involucrados.

Larian Studios decidió apuntar a las consolas de esta generación para llegar a más público. Por eso ya confirmaron la llegada a PlayStation 5 el próximo 6 de septiembre y ahora que estará disponible para Xbox Series X/S. Sin embargo, una de estas versiones tendrá una limitación.

Nos referimos a la que estará disponible para Xbox Series S. Por limitaciones de la consola, no se podrá jugar de manera cooperativa a pantalla divida este título. Sin embargo, aunque no sepamos la fecha exacta, no cabe duda que todos los jugadores están a la espera y entusiasmados.

Baldur’s Gate 3 de Larian Studios

RPG en el que el jugador arma su grupo de personajes para enfrentar una gran aventura en los Reinos Olvidados.