Amnesia: The Bunker, la nueva entrega de la saga de Frictional Games, llegó al mercado. Luego de una demora, el título de terror ya está disponible en PC, PlayStation 4, Xbox One y Xbox Series X/S. Para los que no saben, en esta oportunidad el título nos llevará a la Primera Guerra Mundial y la trinchera francesa. El soldado Henri Clement está atrapado en un búnker subterráneo mientras es perseguido por criaturas.

Amnesia: The Bunker de Frictional Games

Plataformas: Xbox One, Xbox Series X/S, Cloud Gaming en Xbox Game Pass y PC en PC Game Pass.

Disponibilidad: 6 de junio

La saga Amnesia se traslada a la Primera Guerra Mundial. En un búnker todos están muertos, menos el protagonista. Armado solo con un revólver y muy pocas balas, debe escapar de las criaturas de pesadilla que lo persiguen.

Para festejar el lanzamiento, GOG, la tienda de CD Projekt RED, regala uno de los títulos anteriores de la saga, pero hay que apurarse. Se trata de Amnesia: A Machine For Pigs y una vez que lo reclames te lo quedas para siempre.

Amnesia: A Machine For Pigs de Frictional Games

Plataforma: PC en GOG

Disponibilidad: hasta el 9 de junio.

Oswald Mandus despierta en su mansión luego de haber sufrido pesadillas relacionadas con una expedición a México. De repente, recibe el llamado del “Ingeniero” que le informa que sus hijos están atrapados en la “máquina”, debajo de la casa. Por ese motivo Mandus se interna en los subsuelos, buscando rescatar a los niños. A lo largo de su trayecto deberá enfrentar acertijos, pero también sus peores temores.