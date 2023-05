Que un juego se retrase ya no llama la atención, pero que pase dos veces en un mismo mes es un poco más preocupante. Esto ocurre con Amnesia: The Bunker de Frictional Games.

Originalmente, su fecha de lanzamiento era el 16 de mayo. Todos estaban muy felices y esperando hasta que, de repente, el estudio sueco anunció que pasaba al 26 de mayo. No era tan grave, 10 días no es el fin del mundo. Pero cuando, el día que se cumple un mes exacto de ese anuncio, volvieron a avisar que cambia la fecha y será el 6 de junio.

A ver, otra vez son pocos días, pero es llamativo que todo ocurra en tan poco tiempo. Para colmo, el anuncio de los motivos no colabora.

“Estamos pasando el proceso de certificación y hemos encontrado múltiples crashes muy difíciles de identificar, reproducir y, por consiguiente, de solucionar”, informó Fredrik Olsson, director creativo de Amnesia: The Bunker. “Simplemente no llegamos a tiempo. La alternativa habría pasado por pedir al equipo trabajar los fines de semana o por las noches, pero esto no es algo que hagamos aquí en Frictional Games”, concluyó.

Seguramente los creadores no están muy contentos porque la nueva fecha de lanzamiento tendrán dos competidores muy duros. El 2 de junio llegará Street Fighter 6 de Capcom y el 6 de junio será el momento de Diablo IV de Activision Blizzard. Si bien no son títulos similares, son franquicias que atraen muchos jugadores.

Amnesia: The Bunker de Frictional Games

Plataformas: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC

Disponibilidad: 6 de junio (con suerte)

La saga Amnesia se traslada a la Primera Guerra Mundial. En un búnker todos están muertos, menos el protagonista. Armado solo con un revólver y muy pocas balas, debe escapar de las criaturas de pesadilla que lo persiguen.