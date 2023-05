Ahora sí: uno de los juegos de naipes más esperados llegó a Steam

Wizard of the Coast finalmente consiguió uno de sus deseos: Magic: The Gathering Arena llegó a Steam. A partir de ahora, la mayor tienda digital de PC en todo el mundo, contendrá la adaptación a PC del juego de naipes de estrategia más famoso del planeta.

Si bien se podía conseguir en Epic Games Store o en su propia página web, llegar a la plataforma de Valve le permite alcanzar un público masivo. Por supuesto, seguirá siendo completamente gratuito.

¿Qué es Magic: The Gathering Arena?

Primero debemos explicar que es Magic: The Gathering. Se trata de un juego de naipes con mazos construidos por los jugadores en los que cada uno de los participantes representa un mago. A lo largo de un ‘duelo’ se van utilizando distintas cartas para ganar poder, invocar criaturas, lanzar hechizos y acabar con los puntos de vida del oponente.

Arena es una de las adaptaciones a PC de este juego. Se enfrentan a otros jugadores de manera online con el objetivo de ser el mejor. Posee varios modos de juego, entre los que se encuentra Draft y Brawl.

A lo largo de las partidas se van obteniendo puntos y consiguiendo logros que desbloquean nuevos naipes para potenciar los mazos. Además, los personajes, mascotas y protectores de cartas son personalizables, lo que convierten cada experiencia en única.