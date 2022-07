Age of Water, un MMO postapocalíptico, abre una beta cerrada

Age of Water de Gaijin inCubator y Three Whales Studio será un MMO postapocalíptico donde las aventuras serán en los mares. Para participar, podés inscribirte aquí, pero hay que tener en cuenta que los cupos son limitados por lo que puede que no se te de permiso.

En esta aventura, los personajes viven en los techos de edificios construidos sobre el agua. Por eso se moverán por medio de barcos o lanchas, yendo de poblado en poblado, reclutando su tripulación. Al mismo tiempo, dispondrá de armas, equipo e implementos únicos que se pueden comercializar.

En caso de ser seleccionado, el jugador se enfrentará a otros piratas y, obviamente, a otros jugadores. Se podrá capturar, saquear y destruir asentamientos de los enemigos, incluso con la posibilidad de quedarse con el lugar de manera definitiva.

Será importante el trabajo en equipo. Los barcos tienen más de una posición que controlar, con algunos jugadores dirigiendo la embarcación y otros utilizando el armamento. De la mano de eso, se debe crear la base naval considerando cómo protegerla de los ataques contrarios.

El juego dispondrá de zonas seguras donde los jugadores interactúen para formar alianzas o intercambiar equipo, pero fuera de estas, las batallas estarán a flor de piel.