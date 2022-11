Hogwarts Legacy está cada vez más cerca y mostró novedades

Luego de presentar cambios en los escudos de las casas y con el 10 de febrero como fecha de lanzamiento, Warner Bros y Avalanche Software presentaron un nuevo gameplay de Hogwarts Legacy, el juego que llevará a los amantes de Harry Potter al pasado de la escuela de magia. En el video se pueden ver algunas de las características que tendrá, como el editor de personajes o el número de hechizos disponibles.

Las novedades

El director del juego, Alan Tew, presentó las imágenes y contó que los jugadores podrán elegir de un listado mágico de 20 conjuros, cambiando a gusto los disponibles a lo largo de toda la aventura. Además, dispondrán de varias herramientas arcanas para utilizar.

Uno de los puntos que seguro alegrarán a muchos es la posibilidad de modificar el HUB según le parezca al usuario. De esa manera se puede conseguir una imagen completamente limpia, lo que permite mayor inmersión, o disponer de la información que prefiera. A eso se le suma que cada ubicación tendrá su propia música para ambientar.

Pistas y puntos

Buscar secretos será clave a lo largo de todos los terrenos. Con estos se encontrarán distintos objetos coleccionables que permitirán obtener logros. Además, el avance se mostrará en un menú detallado.

Lo negativo es lo relacionado con el famoso sistema de puntos de la casa. A nivel jugable, no tiene funcionalidad, pero sí como trasfondo narrativo (no muy distinto con lo que pasa en la saga original, ¿no?). Tampoco estará presente el ajedrez mágico. De cualquier forma, los creadores aseguraron que aquello que no pudieron colocar en el juego, se utilizará como parte de la historia.

El título estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch y PC.