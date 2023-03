Sifu de Sloclap, es uno de los mejores juegos Beat’em Up, no solo de 2022 sino también de la historia. No es el típico título donde el jugador elimina contendientes por round y apretando botones. En este caso el timing y la precisión son los factores principales de la victoria.

Hasta ahora el juego estaba disponible para Playstation 4, PlayStation 5 y PC en Epic pero a partir del 28 de marzo llega a PC en Steam, Xbox One y Xbox Series X/S con una novedad: la actualización Arenas. Esta incluye cinco modos de juego y será gratuita para todas las plataformas.

Tendrá nueve locaciones nuevas con 45 desafíos repartidos, lo que representa unas 10 horas adicionales de juego. Incluye el modo Survival donde se enfrentan oleadas de enemigos; el Performance, que analiza la perfección en el estilo; el Time Attack, donde hay que vencer una pila de enemigos contrarreloj; Capture, en el que hay que capturar una zona y defenderla y Manhunt, cuyo objetivo es cazar unos enemigos protegidos por guardaespaldas.

Sifu de Sloclap S.A.S.

Si te gustan las películas orientales de combate, este juego no te pasa desapercibido. Pero si además agregás que cada pelea es una combinación de cálculo, estrategia y timing, donde apretar botones a lo tonto no sirve de nada, se convierte en una especie de Dark Souls a lo karateka.

Aunque la historia tal vez no sea demasiado original, el giro al final es interesante. Pero lo más llamativo está en la jugabilidad. De hecho, morirse no es el fin, sino que agrega un año a la edad del personaje, lo que lo hace más poderoso.