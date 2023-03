La Comisión Europea aprobaría finalmente la propuesta de compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. La agencia Reuters asegura que a tres "personas familiarizas con la materia" lo confirmaron. El organismo antimonopolio europeo tomo los acuerdos firmados Nintendo e Nvidia para que Call of Duty llegue a esas empresas como un mensaje favorable.

La resolución se conocerá el 25 de abril. De cualquier forma, es posible que Microsoft deba ofrecer más propuestas de forma que la Comisión considere que se hace lo posible por mitigar las preocupaciones de Sony. Los japoneses argumentan que Call of Duty es muy importante en su negocio y la compra de Activision Blizzard por la competencia lo sacaría de sus consolas.

Desde el ente europeo consideran que la operación de compra por USD 68.700 millones no fragmentará a la desarrolladora de videojuegos. Por ese motivo, no quedaría fragmentada la compañía ni se dejará a Sony fuera de las sagas claves.

Un representante de Microsoft explicó a Reuters: "Nuestro compromiso en garantizar 100 % el acceso equitativo a largo plazo a Call of Duty para Sony, Steam, Nvidia y otros preserva los beneficios del acuerdo para los jugadores y los desarrolladores, e incrementa la competencia en el mercado".

Con la aprobación de la Unión Europea no se finaliza el acuerdo. Todavía falta que Reino Unido y Estados Unidos den su visto bueno. Los británicos sugirieron originalmente que Call of Duty quedara fuera de la operación mientras que los americanos, que están en una instancia de audiencias, solicitaron a Sony entregar información de los acuerdos de exclusividad desde 2019 para analizar si no usan el mismo tipo de política por el que denuncian a Microsoft.