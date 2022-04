El Kun se 'envició' con un juego y le bloquearon la tarjeta

Es verdad que todos alguna vez se ‘enviciaron’ con algún juego. ¿Quién no se pasó horas intentando derrotar a Arthas o paseando y robando coches en GTA? ¿Quién no se gastó U$S 10.000 en compras dentro de un juego? Bueno, eso último no le pasó a mucha gente, pero si al Kun Agüero.

Resulta que el exfutbolista ahora se dedica a los esports y a disfrutar videojuegos. Al parecer, se enganchó con uno llamado The Grand Mafia y, cuando se quiso dar cuenta, le bloquearon la tarjeta por los gastos excesivos.

A través de Twitch, el exjugador de la selección contó la anécdota. Comentó que se había “enviciado” con The Grand Mafia, un videojuego mobile hace una dos semanas y que no puede parar de jugarlo. El objetivo es convertirse en un capo mafia de una ciudad. Para lograrlo hay que formar alianzas, construir una base e ir ganando poder.

Al mismo tiempo, otros jugadores desean hacer lo mismo por lo que no es extraño recibir ataques de otros usuarios. Y eso le pasó al Kun, por lo que decidió vengarse. Para eso gastó más de U$S 10.000 en mejoras y así llegar a ser el número uno de manera casi inmediata.

Por supuesto, consiguió vengarse, pero ahora tiene un pequeño problema: el banco detectó las compras como inusuales y bloqueó la tarjeta.

¿Qué es The Grand Mafia?

The Grand Mafia es un juego de estrategia online le permite al jugador convertirse en el capo mafia de toda una ciudad. El objetivo es mejorar la base de operaciones, colocando nuevos edificios y reclutar matones para cumplir con encargos y objetivos. Al mismo tiempo, puede unirse a otras facciones y hacer alianzas para atacar a otros jugadores. Se puede progresar con horas de juego o, en su defecto, comprando objetos en la tienda para acelerar el proceso.