Es un juego sobre virus y la rompió durante la pandemia

Todos los desarrolladores y creadores de videojuegos quieren ser un éxito y que su obra llegue a millones. A veces, las circunstancias colaboran y se logra el objetivo. Y sí, para colmo pasa dos veces, como en el caso de Plague Inc. se vuelve motivo de festejo. Sin embargo, tanta popularidad tiene una contra cara porque a sus creadores en Ndemic Creations, les dio cargo de conciencia.

¿Qué es Plague Inc.?

Es un videojuego de estrategia desarrollado por Ndemic Creations cuyo objetivo es crear un virus o bacteria que pueda acabar con la humanidad. Fue lanzado en 2012 y con el paso de los años, y las pandemias, se convirtió en un éxito de ventas.

Los creadores aseguraron que más allá del objetivo de tener ingresos monetarios, la forma en la que esta diseñado Plague Inc. tiene la intención de ser usado para generar conciencia sobre epidemias y formas de combatirlas.

¿Qué pasó en la pandemia de coronavirus?

Pues es simple: el interés por los juegos de supervivencia se disparó y Plague Inc. recibió el impulso de la ola. De hecho, se estima que 180 millones de jugadores desataron pestes desde que se puso a la venta en 2012, pero su auge fue cuando comenzó la pandemia de coronavirus.

Por eso, el cerebro del juego, James Vaughan, comentó en una sesión de preguntas y respuestas sentirse muy incómodo con la popularidad que tuvo de la mano de las crisis sanitarias. "Quiero que mis juegos funcionen bien porque son buenos juegos, no debido a un desastre global", confesó.

"Cuando Covid apareció por primera vez, inmediatamente me puse en contacto con varios expertos médicos y científicos que conozco para conocer su opinión sobre cómo podríamos ayudar mejor", contó. Luego, recordó "finalmente, donamos 250.000 dólares a la OMS y el CEPI y además de crear Plague Inc: The Cure para ayudar a las personas a comprender las complejidades para detener una pandemia".

¿Qué es Plague Inc: The Cure?

Es una expansión gratuita del juego que tiene como objetivo lo contrario al original: encontrar la forma de detener la expansión de un virus o bacteria letal. Para poder jugarla hace falta tener Plague Inc. y seguirá sin tener costo mientras la pandemia de coronavirus siga existiendo.