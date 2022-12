El nuevo Assassin's Creed se muda a China y hay gameplay

Assassin’s Creed es una de las grandes sagas del mundo de los videojuegos. Estamos cerca de la llegada de Mirage y, no hace mucho, nos enteramos que hay varios proyectos en carpeta para el futuro.

Paseando por el lejano oriente

Si bien lo que viene no tiene nombre formal, cada uno tiene un título en clave: Codename Red y Codename Jade. Si bien no había confirmación de mucho más, sabíamos que Red se desarrollará en el Japón feudal, pero de Jade no se conocía mucho. Hasta la filtración.

El gameplay de poco más de dos minutos, muestra la jugabilidad y ambientación, que será en China. El juego se está desarrollando para celulares y será de mundo abierto. El jugador deberá recorrer y hacer parkour por la Gran Muralla, escabullirse en ciudades plagadas de personas, viajar a lugares secretos y convertirse en el asesino perfecto.

Muy parecido a los de consola

Resulta impresionante la calidad gráfica que muestra el juego, más considerando que será de celulares, dejando nada que envidiar a los que se ven en otras plataformas. Tengamos en cuenta que tendrá controles táctiles para realizar los movimientos que, según lo que se aprecia, están a la altura de lo que la saga históricamente ofreció.