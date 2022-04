Elon Musk jugó Elden RIng y opinó esto sobre el juego

Elden Ring, el gran juego de FromSoftware con la dirección de Hidetaka Miyazaki y la creación de mundo del novelista de fantasía George R. R. Martin, es todo un éxito. Sigue rompiendo récords de cantidad de jugadores en las distintas plataformas. Eso es indiscutible.

De ahí en más, cada jugador que ha pasado por sus tierras y muerto ha dado su opinión, algunas muy favorables y otras no tanto. Aquellos que vienen siguiendo al director desde su creación de la saga Souls, saben que la dificultad es uno de los puntos predominante en sus juegos.

De cualquier forma, el furor generado por Elden Ring llevó a personajes famosos a involucrarse, probarlo y hasta opinar. Uno de estos fue el director ejecutivo de SpaceX y Tesla, Elon Musk.

Según comentó, actualmente es su juego favorito, Le consultaron por Twitter si ha estado jugando a Elden Ring, y respondió que se encontraba explorando The Lands Between. Además, considero que el arte es increíble, la historia interesante y que, como la historia es no lineal, le resulta por momento difícil saber que hacer.

Por último, comentó que lo seguirá jugando porque, como a alguna personas la meditación o el yoga les sirve para calmarse después de un día duro en el trabajo, en su caso son los videojuegos con alta dificultad lo que lo relaja.

¿Qué es Elden Ring?

Es un videojuego de rol de acción y rol desarrollado por FromSoftware. Está encabezado por el director Hidetaka Miyazaki con la colaboración del novelista de fantasía George R. R. Martin. Se presenta en perspectiva de tercera persona y permite al jugador moverse libremente por el mundo, donde los combates tienen alta dificultad.