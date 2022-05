Electronic Arts está a la venta y espera al mejor postor

El mundo de los videojuegos y sus empresas está convulsionado. La venta de Bethesda a Microsoft y la posible adquisión futura de Activision Blizzard pusieron a todos en alerta. Luego Sony compró Bungie y Tencent se quedó con Sumo Digital.

Por eso, los rumores crecen día a día acerca de quién va a adquirir a quién o cuál empresa está a la venta. Y mientras Ubisoft aparece como el protagonista principal de las especulaciones, ahora es Electronic Arts la que sorprende a todos y busca comprador.

La empresa estadounidense parece estar buscando alguien que la quiera. Al principio intentó una fusión con NBCUniversal o pasar a ser parte de empresas como Disney, Apple y otras. Pero hasta el momento no llegó a ningún acuerdo de venta.

Actualmente, el CEO de la empresa, Andrew Wilson, sigue en conversaciones con Disney, Apple y Amazon que son los potenciales compradores. Sin embargo, públicamente no hay nada y habrá que esperar los próximos meses para saber quién se queda con Electronic Arts.

¿Qué es Electronic Arts?

Electronic Arts es una empresa de desarrollo y edición de videojuegos fundada en 1982 por Trip Hawkins en California. A lo largo de los años abrió estudios en distintos lugares del mundo Canadá, Suecia, Corea del Sur y China. Es la dueña de franquicias como EA Sports FIFA, Maiden NFL o NHL, así como juegos no deportivos que incluyen The Sims, Dead Space, Command and Conquer, Need for Speed, Dragon Age, Mass Effect y su faceta EA Mobile para títulos desarrollados para celulares como Apex Legends Mobile.