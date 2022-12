El guionista de John Wick llevará particular juego al cine

Sifu de Sloclap es una de las gratas sorpresas del mundo del videojuego de los últimos tiempos. Se trata de un Beat’em up muy particular porque el objetivo no es apretar botones a lo tonto, sino en el momento preciso para ejecutar los ataques y defensa a la perfección.

Y ahora se viene la adaptación

Según trascendió, tendrá su versión cinematográfica que intentará ser muy fiel a la historia y los temas del juego. Y como para darle más fuerza a eso, se confirmó que el guionista será Derek Kolstad, quien ya tiene en su currículum ser el escritor de la saga John Wick. Pero, para colmo, se ve que es un gamer, porque además está preparando el libreto de una serie para Netflix basada en la saga Splinter Cell que tendrá una primera temporada de 8 episodios.

Al mismo tiempo, la producción está a cargo de Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg, Dan Jevons, Timothy I. Stevenson y el propio Kolstad. Por lo que contaron, la idea es que el guión muestre, lo más cercana posible, la historia de venganza de Sifu, incluso manteniendo el concepto de envejecer después de cada muerte. Mucha más información no hay, ni reparto ni fecha ni nada, por lo que ahora no queda más que esperar y ver qué pasa.

Sifu de Sloclap

Plataformas: PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5

Cuando un alumno caído en desgracia se une a un grupo de asesinos y elimina a su maestro, también mata al hijo de su Sifu. Sin embargo, este despierta curado y decide vengarse. Para eso rastrea a cada uno de los culpables y combate con ellos. Si los vence, debe decidir si tienen el mismo destino de su padre o los perdona.