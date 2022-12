Bomba: Microsoft tendría entre ojos comprar Netflix

Mientras sigue la discusión, el papeleo y todo lo relacionado con convencer a los organismos regulatorios de autorizar la adquisición de Activision Blizzard, Microsoft tendría la intención de comprar a un grande de la industria del entretenimiento: Netflix. Todo da a entender que, si bien es una idea a futuro, tal vez no sea un rumor descabellado

La dueña de Xbox está esperando las aprobaciones necesarias para quedarse con Call of Duty y World of Warcraft, entre otros. Sin embargo, no se queda quieta y, según trascendió en el medio Reuters, buscará quedarse con la plataforma de streaming, tratando de mantener el crecimiento. Pero tal vez haya que esperar un poco porque aseguran que la prioridad ahora es cerrar la adquisición de Activision Blizzard.

Pero el objetivo no sería estar limitado a las películas y series, sino que también buscan aprovechar la faceta de videojuegos de la plataforma. Netflix está apuntando a ese mercado y está desarrollando sus propios títulos. Por eso Microsoft mira de reojo y con la intención de unir las producciones a Xbox Game Pass. De esa manera, se convertiría en una subscripción formada por los videojuegos y las series y películas, convirtiéndose en la única del mercado con esas características.

Por el lado de Netflix, probablemente consideren la oferta. Los datos financieros de los últimos balances no son para festejar. Para redondear las posibilidades, Brad Smith, presidente de Microsoft, también es parte de la junta directiva de la plataforma.