AGS 2022: el cosplay se hace presente y me crucé con Cloud

Una de las atracciones del Argentina Game Show 2022 es, sin lugar a dudas, el cosplay. En breves palabras, se podría decir que es 'gente que se disfraza' de personajes de dibujitos, series o videojuegos. Sin embargo no es un simple atuendo, conlleva mucho trabajo y dedicación y es, para algunos, una salida laboral.

Me encontré con Cloud de Final Fantasy VII

Muchos gamers 'veteranos' conocemos a este personaje y pasamos horas completando su aventura. Claro que encontrárselo de carne y hueso impresiona. Por suerte no era él, sino @eriolcosplay, un cosplayer veterano. Por eso aprovechamos para preguntarle un poco sobre esta actividad.

"Yo desde que era chico miraba anime y un día fui a un evento. Casualmente vi que hacían cosplay, que es lo que estoy usando hoy en día, y nada, me fascinó. Siempre me gustó la actuación, los dibujitos animados, todo eso, y dije 'bueno, vamos a mezclar todo eso', que es lo que me permite hacer el cosplay", comentó sobre sus inicios.

Pero claro, uno a esta edad no deja de pensar en la faceta monetaria, por lo que pregunté si esta actividad era costosa: "Al principio si no tenés mucha cancha, sí, te convendría mandarlo a hacer, pero yo siempre fui muy autodidacta y muy de hacer las cosas yo mismo porque, nada, toda la rama artística me gusta, siempre hice todo yo. Menos el arma que me la hizo un amigo, pero porque no tengo espacio donde hacerlo yo en mi casa, pero el lo hizo y yo la pinté nada más, pero por lo general depende de cada uno eso. Es caro, es un hobby caro. Se puede hacer de una manera barata, pero tiene eso de que “lo barato sale caro”. Tiene sus pros y sus contras, un poquito caro a veces".

El amor al arte te pude dar de comer

"Siempre lo hice por amor al arte. Siempre me gustó y además el cosplay me permitió conocer mucha gente, a mi me gusta mucho conocer gente y que compartamos el mismo gusto por un personaje o una serie. Después, obviamente, a medida que te vas haciendo conocido hay un ingreso económico por invitaciones a eventos, por vender tus fotos, por dar talleres", me contó. Ahora es un profesional del cosplay y lo une a la educación: "Yo doy talleres, soy profesor también de pelucas para cosplay. Tiene eso, uno puede empezar tranquilamente también por el lado económico. Yo empecé por amor al arte y hoy en día es mi trabajo". En su instagram, @erioldlc, se puede ver el trabajo de sus alumnos y averiguar más.

Por supuesto que la elección de los personajes no es del todo al azar, por lo que quise saber como se inició: “el primer personaje que hice fue Eriol de Sakura Card Captor, yo soy más del anime. Me gusta los videojuegos, soy de jugar, pero siempre me llamó mucho más el anime”. Respecto a Cloud de Final Fantasy VII, a quien está representando en el show comentó: “siempre me fascinó. De los videojuegos que he jugado es el favorito mío y me encantaría ser como este personaje. Tiene una historia medio traumática, no se si esa parte me gustaría, pero me gusta la estética, la personalidad, lo audaz y valiente que es”. Y así me despedí de Cloud, o @eriolcosplay, la imagen viva de uno de mis personajes favoritos también.