Kitty Pryde es una de las mutantes más queridas del universo Marvel. Por eso, cuando llegó a Marvel Snap, rápidamente se convirtió en una carta para tener en cuenta.

¿Qué hace Kitty?

La mutante tiene costo 1 y fuerza 0. Parece muy débil, pero su habilidad especial la potencia: al principio de cada turno regresa a la mano del jugador y su fuerza aumenta en dos. Si esto se hace bien, la mutante puede subir si poder de manera muy importante.

Mazo Kitty Pryde

Si bien la carta permite muchas combinaciones, te vamos a proponer uno que potencia la habilidad de volver. Está claro que debemos tener a la mutante, pero vamos a utilizarla para potenciar otras.

Entre las de costo 1, nos encontramos con The Hood, con fuerza -2 y la habilidad de crear demonio de costo 1 y poder 6 en la mano. Además, contaremos con Bast, con fuerza 1, que al revelarse modifica la fuerza de todas las cartas en la mano a 3, lo que puede ser muy útil para empezar. Eso sí, hay que tener cuidado de no ponerla en juego una vez que Kitty superó el +2 de fuerza. Por último, y para ayudar en el control, Iceman, que tiene poder 2, ayuda congelando a un contrario y aumentando su costo en 1.

A partir de aquí, las cartas a potenciar. Empecemos por Hit-Monkey, que cuesta 2 y tiene 0 de poder, pero que lo aumenta en 2 por cada carta jugada el mismo turno que se puso en una locación. Luego tenemos a Angela, la hermana de Thor, que tiene el mismo costo, fuerza 1 y la habilidad de aumentar su poder en 2 por cada carta que se juega en la misma ubicación. Para rematar esta tendencia está Bishop, otro mutante, de costo 3 y fuerza 1, pero que también aumenta su poder en 1 por cada carta jugada por su dueño.

Para colaborar en el ir y venir de Kitty, y hasta ayudar a hacerla más barata, tenemos escondido a Beast, que cuesta 2 y tiene fuerza 2. Pero su habilidad particular es que devuelve una carta en la misma ubicación donde se juega a la mano, reduciendo su costo en 1. Si llegamos a encontrar el momento de jugar a Pryde y luego a Beast en un mismo turno en la misma ubicación sin ningún otro naipe, de ahí en más la mutante será una carta gratis. También puede colaborar Falcon, con su costo 2 y fuerza 3, además de la habilidad de regresar todas las cartas de costo 1 del jugador a su mano.

Para cerrar el mazo tenemos un par de sorpresas: The Collector, costo 2 y poder 1, pero que aumenta su fuerza en 1 cada vez que una carta ingresa en la mano de cualquier lugar menos el mazo, lo que con Falcon o Beast lo potencia; Mysterio, el enemigo de Spiderman de costo 2 y poder 5 que se multiplica como ilusiones en las otras dos ubicaciones, y por último America Chavez, con costo 6 y poder 9, que siempre se roba en la 6ta ronda, para asegurar que nunca esté antes de tiempo.

La estrategia

Es bastante simple: bajar a Kitty todas las rondas buscando combinar su regreso para que sea útil, no solo para aumentar su poder, sino para potenciar otras cartas. Con Bishop es simple porque si está en juego no importa donde ubiquemos a Kitty, siempre aumentará el poder del mutante. Con Angela el objetivo es jugarla siempre en la ubicación en la que se encuentre la asgardiana. Pero también colabora con The Collector porque cada vez que regrese a la mano lo dará uno más de poder al eterno.

Eso sí, cuidado con el punto débil. Killmonger siempre está dando vuelta y este 3/3 destruye a todas las cartas de costo 1.