John Cena hará una visita al mundo de Fornite cuando se convierta en un personaje disponible desde el 29 de julio. Esta aparición se debe a que, al día siguiente, se realiza uno de los eventos principales de la WWE: SummerSlam 2022.

Por eso, John Cena tendrá una skin con dos variantes (con o sin remera), además de accesorios y obviamente sus gestos reconocidos. Cabe aclarar que no tendrá poderes de invisibilidad. Este es el contenido

Skin de entrada.

Skin del ring.

Accesorio mochilero Título de campeón de la WWE (incluido con el traje).

Pico Mano abofeteadora de mano abierta.

Gesto 'No puedes verme'.

La aparición del Dr. Thuganomics no será la única relacionada con SummerSlam 2022 en el mundo de los videojuegos. En Rocket League llegarán dos calcomanías para Octane inspiradas tanto en Cena como en Roman Reigns. Al mismo tiempo, Fall Guys tendrá disfraces de la luchadora Asuka, el miembro de New Day, King Xavier Woods, y el mítico The Undertaker a partir del 28 de julio.