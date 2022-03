Square Enix expande Babylon´s Fall pese a las críticas

Babylon’s Fall es un juego de rol y acción desarrollado por PlatinumGames para PS4, PS5 y PC. Square Enix fue quien lo publicó y esperaba un nuevo éxito, pero se encontró con todo lo contrario.

La crítica, los jugadores y las ventas no estuvieron a la altura de lo esperado, lo que llevo a pensar que cualquier desarrollo posterior quedaba postergado. Sin embargo, Square Enix publicó que el contenido que sigue ya está terminado y que ya trabajan en lo que vendrá después.

El lado positivo es que los editores recibieron el feedback de los usuarios y aseguran que se tomará en cuenta para mejorar lo hecho y potenciar lo que está bien. Alguna de las modificaciones que ya informaron que se harán están relacionadas con los puntos de vida de los enemigos, que son demasiado altos en algunos casos para que un solo jugador pueda vencer y arruinan la experiencia en solitario. Además, habrá cambios en lo que se refiere a ajustes gráficos, accesibilidad y optimización en la versión para PC.

Las críticas de Babylon´s Fall fueron realmente malas, al punto que apenas superan los valores promedio y, en muchos casos, ni los alcanzan. Actualmente es el peor catalogado en PS5 y es considerado el de menos calidad de 2022. Si bien no hay datos exactos en lo que se refiere a ventas, en PC nunca superó los 1.200 jugadores activos simultáneos y actualmente llega a 125.

Para intentar contrarrestar un poco el fracaso, Square Enix puso a la venta Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, un hack’n slash con algunos toques de RPG. Por el momento, la crítica recibida no fue tan dura, pero no logra el éxito pretendido.