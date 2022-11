Rainbow Six Siege tendrá juego y progreso cruzado pero hay trampa

Ubisoft anunció hace un tiempo su intención de incluir juego y progreso cruzado en Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Se tomó su tiempo para presentarlo y ahora confirmó cuándo estará disponible. Sin embargo, no todo es lo que parece.

Válido para consolas

A partir del 6 de diciembre, cuando comience el Year 7 Season 4 de Rainbow Six Siege, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S contarán con la posibilidad de crossplay y cross-progression, algo que en PC ya existe.

Es decir, los jugadores podrán acceder a su progreso, monedas y objetos conseguidos desde cualquier plataforma cuando entren a jugar. Para eso, deben iniciar sesión con la cuenta de Ubisoft a la que estén vinculados.

Sin embargo hay una trampa: no se podrá usar juego cruzado entre computadoras y consolas. Al mismo tiempo, puede desactivarse la opción entre los equipos de Sony y Microsoft.





Otras novedades

Year 7 Season 4 de Rainbow Six Siege traerá nuevo contenido. El primero es la Operación Solar Raid, que introduce a una agente de defensa, Solis equipada con una P90 o una ITA 12L como armas primarias y una SMG-11 como secundaria. Además, cuenta con un gadget: un electrosensor SPEC-IO. Con ese aparato puede analizar e identificar los dispositivos de los atacantes, incluyendo drones.

Además, se incluye un nuevo mapa llamado Nighthaven Labs. Este apunta a que los jugadores generen “estrategias creativas”. Por último se lanzará el sistema Ranked 2.0 y un nuevo pase de batalla que deja de lado la progresión lineal.

¿Qué es Rainbow Six?

Es una franquicia de creada por el autor estadounidense Tom Clancy acerca de una unidad internacional antiterrorista ficticia llamada los "Rainbow". La franquicia comenzó con la novela de Clancy Rainbow Six, que fue adaptado en una serie de juegos en tercera persona de táctica y disparos. Hoy forma parte del mundo de los esports con competencia internacional. La edición Tom Clancy's Rainbow Six Siege se utiliza para la faceta competitiva, que reparte US$ 3 millones en premios. Está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.