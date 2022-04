Malas noticias: juegos de Xbox podrían tener publicidad

En algún momento se iban a dar cuenta: hay demasiados jugadores descargando juegos gratuitos y, por lo tanto, muchos consumidores potenciales de publicidad. Por lo menos parece que eso ha descubierto Microsoft y ya está pensando cómo aprovechar la situación.

Según Business Insider, la empresa está trabajando en una manera de poner anuncios en sus juegos gratuitos. De hecho, está buscando una compañía de tecnología publicitaria para que tome cartas en el asunto.

Pero a no tener tanto miedo. Por lo que parece no va a pasar que en ese preciso instante en que vas a hacer un headshot y ganar la partida, se dispare una publicidad de yogurt. Todo da a entender que las campañas de venta se realizarán por medio de vallas o skins publicitarios, aunque también corre el rumor que podrías tener que aguantar una o dos durante la carga del juego.

No se sabe cuándo comenzaría a funcionar el sistema, pero se apunta al tercer trimestre de 2022. Por ahora, las fuentes comentaron que la idea es que el ingreso que se genere se reparta en partes iguales entre la desarrolladora del juego y la empresa de tecnología publicitaria.

De cualquier forma, Microsoft no descarta que haya reacciones negativas y por eso parece que va a limitar el mercado a pocas marcas con la condición que la publicidad no interrumpa el juego de ninguna manera. Al mismo tiempo, buscará asegurar los datos de los clientes para que los terceros no tengan acceso a esa información.