Lords of the Fallen 2 saldrá para las nuevas consolas

Todo empezó allá, por fines de 2014. Lords of the Fallen, de CI Games, nos contaba la historia de un mundo donde tres héroes derrotaron a un dios que tiranizaba a la humanidad. Ellos dominan el mundo, castigando los pecados, sin importar lo pequeños que sean. Los jugadores tomaban el rol de Harkyn, un criminal condenado cuyos pecados son visibles en su rostro, en forma de runas.

Tuvo reseñas mixtas, con algunos críticos a favor y otros no tanto, y con un público que había comprado unas 900.000 copias. Ni muy bien, ni muy mal, pero lo suficiente para anunciar la secuela. Y ahí estábamos, a la espera de lo que podía ocurrir, cuando los cambios en la empresa generaron que el proyecto arrancara de cero.

Los años pasaron, muchos se olvidaron del tema y nadie lo volvió a nombrar con énfasis, hasta enero de 2021. Ahí CI anunció que iba a salir. ¿Cuándo? Nadie sabía, pero salía seguro. Lo otro que no pudieron contestar era: ¿para qué plataformas?

Ahora, la desarrolladora polaca confirmó que Lords of the Fallen saldrá al mercado en 2023 y será para las consolas de nueva generación y PC. Además, aseguraron que se realizará utilizando el nuevo motor de Epic Games, el novedoso Unreal Engine 5. Pero no solo será el elegido para este proyecto, sino que de ahora en más será el que CI use en todos sus desarrollos.

Según la empresa, este será su juego más ambicioso, Y hasta aquí lo que sabemos. Habrá que esperar para ver si CI escuchó las críticas de jugadores y especialistas para considerarlas en su nuevo lanzamiento. Si bien muchos reconocían su ambientación y jugabilidad estilo Souls, se apuntó contra la falta de un modo cooperativo que complementara la historia principal.